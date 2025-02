Dorgu è l’ennesima Corvinata: le migliori 10 plusvalenze del dirigente scova-talenti

E’ l’ennesima Corvinata, Patrick Dorgu: vederlo partire questa mattina alla volta di Manchester, sponda United, e sapere che lo sta facendo a fronte di un maxi-pagamento di 30 milioni di euro (che potranno diventare 37 con i bonus), fa ripensare a tutti i colpi che il dirigente giallorosso ha fatto in carriera, a livello economico e sportivo.

Da Vlahovic a Diawara, sono tanti i giocatori che ha preso a poco, pochissimo, per rivendere a peso d’oro. Dorgu si piazza, a livello di plusvalenze, al secondo posto appena dietro a Vlahovic, che alla Fiorentina comprò a 3,2 milioni per rivenderlo a 70 milioni in più alla Juventus. Alcuni sono entrati nella memoria collettiva come esempi di rivalutazione di giocatori da rilanciare: si veda pere esempio Vucinic, preso a parametro zero e rivenduto a ben 19 milioni. Ecco la classifica dei migliori dieci colpi, dati transfermarkt.