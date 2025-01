Alla Fiorentina piace non solo Fagioli, così rivela infatti in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà sul suo profilo X. Ai viola piace molto anche Belahyane all’interno degli ottimi rapporti con il Verona. Il centrocampista ha discorsi con Rennes e OM, ma Belahyane entra in orbita viola. E la Fiorentina sta tornando a rivalutare anche Ndour, attualmente al Besiktas ma di proprietà del PSG.