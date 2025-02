Esclusiva SI Juventus, ecco le cifre per Kelly

Kelly–Juventus, base di intesa su queste cifre. Tre milioni di prestito, 14 per il diritto di riscatto che può diventare obbligo più 3 di bonus. Ultimi dettagli. Così in esclusiva sul suo profilo X il nostro Alfredo Pedullà.

Esclusiva SI Juventus, la news

Lloyd Kelly viaggia spedito verso la Juventus. Dalla sorpresa assoluta di stamattina, alla call delle 19,30 che ha prodotto esiti molto postivi, siamo agli accordi. La Juventus ha raggiunto un accordo di massima con il Newcastle, queste le cifre: 3 milioni per il prestito oneroso, 14 per il diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni non difficili, più 3 milioni di bonus. Kelly aveva altre richieste, ma ha dato priorità alla Juventus. E così in poche ore, nella stessa giornata di sabato, il club bianconero sta per regalarsi un nuovo difensore centrale.