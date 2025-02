Esclusiva SI – Pedullà: “Juventus-Kelly, base d’intesa col Newcastle”

La Juventus ha finalmente trovato il secondo difensore che cercava, risponde al nome di Lloyd Kelly del Newcastle. La società bianconera, dopo aver abbandonato la pista Danso, ha riallacciato i contatti in giornata. E, alla fine, ha trovato la base d’intesa con i bianconeri inglesi del Newcastle United.

Juventus e Newcastle hanno trovato una base d’intesa per Kelly per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio al verificarsi di alcune condizioni. Tre milioni il costo del prestito, quattordici per il riscatto più altri tre milioni di bonus.

Il difensore inglese è un mancino che può agire anche da terzino sinistro. In estate era stato cercato anche dal Milan e dalla stessa Juventus, dopo la scadenza del suo contratto col Bournemouth. Poi per rimanere in Inghilterra si era accordato col Newcastle.