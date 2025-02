ESCLUSIVA SI Pedullà: “Ndour si avvicina sempre di più alla Fiorentina, Belahyane piace tantissimo”

La Fiorentina, attivissima, potrebbe chiudere due o tre colpi da qui alla chiusura del mercato invernale. Alfredo Pedullà aggiorna la situazione che riguarda i viola svelando alcune mosse di queste ore.

Ecco quanto spiega: “Qualche giorno fa vi avevamo anticipato la pista Fagioli, ieri abbiamo aggiunto a sorpresa i nomi di Belahyane e Cher Ndour. Soprattutto quest’ultimo, di rientro al Paris Saint-Germain dal prestito con il Besikats, era stato valutato e poi messo da parte qualche settimana fa, ora torna di moda e si avvicina sempre più come svelato nella notte, Belahyane piace moltissimo all’interno di eccellenti rapporti con il Verona, su di lui anche Rennes e OM. Se uscisse qualcuno, per esempio Richardson, la Fiorentina potrebbe fare due centrocampisti per dare a Palladino una squadra sempre più competitiva”.