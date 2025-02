Inter, via Buchanan (ora ufficiale) dopo Palacios: dalle parole di Marotta a Zalewski, cosa aspettarsi ora dal mercato

Ora è ufficiale: Tajon Buchanan è un nuovo giocatore del Villarreal, che lo ingaggia dall’Inter in prestito con diritto di riscatto per 14mln complessivi (1+13). Ecco il comunicato dell’Inter, che recita così: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal. L’esterno canadese classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al termine della stagione”.

L’addio del canadese fa seguito a quello di Tomas Palacios nel reparto difensivo: solo scampoli di partita per l’argentino in questa prima parte di stagione e poi la firma con il Monza, dove punta ad avere maggior spazio ed a farsi le ossa da qui a fine anno, per poi magari tornare alla base in estate.

Cosa aspettarsi ora dal mercato dell’Inter? Il probabile rinnovo con la Roma di Nicola Zalewski fa pensare che l’approdo in prestito all’Inter sia più vicino. D’altronde le parole di Marotta sono state chiare: “In entrata cerchiamo profili che possano inserirsi senza autorità” – ha detto il Presidente nerazzurro prima dell’ultima sfida al Monaco, ai microfoni di Sky Sport – “visto che abbiamo un gruppo solido”. Il profilo di Zalewski sembra corrispondere perfettamente a questo identikit. Poi spazio ad arrivi di giovani talenti più nell’ottica estiva che immediata, vedi Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria.