Jacobs, tifosi in ansia: il momento è decisivo

Tifosi in ansia per Marcell Jacobs: per il campione olimpico del 2021 sono giorni importanti, il momento è decisivo

Tutto pronto per l’esordio stagionale di Marcell Jacobs. L’oro olimpico di Tokyo 2020, quinto classificato nella finale dei 100 metri a Parigi 2024, sta per rompere il ghiaccio e iniziare il suo 2025 sportivo.

Lo farà negli Stati Uniti dove parteciperà a due appuntamenti del World Indoor Tour, andando a sfidare tra gli altri anche Noah Lyles, colui che gli è succeduto come re della velocità. L’esordio stagionale di Marcell Jacobs avverrà domenica 2 febbraio a Boston con, oltre a Lyles, rivali del calibro di Travyon Bromell e Zharnell Hughes.

Altro appuntamento è fissato a New York: l’8 febbraio sui 60 metri l’atleta italiano dovrà vedersela ancora con Hughes e poi con il giapponese Abdul Hakim Sani Brown. Gare che si preannunciano molto impegnative e che, come anticipato, vedranno al via l’élite della velocità su pista. Il doppio impegno nel World Indoor Tour servirà a Jacobs per testare la gamba e rompere il ghiaccio per farsi trovare pronto per il primo appuntamento importante dell’anno: gli Europei indoor che si terranno in Olanda, ad Apeldoorn, dal 6 al 9 febbraio.

L’obiettivo è quello di provare a replicare il successo del 2021 ed iniziare con il piede giusto un’annata che vedrà il suo clou in estate quando ci saranno i Mondiali.

Jacobs, obiettivo Mondiale a Tokyo: “Sarà speciale”

Lo stesso Jacobs, in una recente intervista a Citius Mag, ha spiegato che la preparazione sarà mirata ad entrare al massimo della condizione in vista degli appuntamenti più importanti, spiegando che la priorità sarà appunto il mondiale di Tokyo.

“I miei obiettivi immediati per il 2025 includono una buona prestazione agli Europei indoor e la costruzione di basi solide per la stagione all’aperto“. Come priorità il velocista ha indicato costanza e miglioramento in ogni gara con l’obiettivo di “raggiungere il massimo nei momenti giusti, proprio come ho fatto nel 2024“.

Poi sul Mondiale e tornare a correre a Tokyo, lì dove è riuscito a conquistare l’oro olimpico: “Tornare a Tokyo sarà speciale, conservo così tanti bei ricordi. Spero di portare la stessa energia e sicurezza ai Mondiali“. Dovesse farlo, potrebbe tornare a gareggiare per una medaglia e riportare il tricolore in cima al mondo. Servirà però il miglior Jacobs perché, come ha ammesso lui stesso, rispetto al 2021 i rivali sono migliorati e accresciuti di numero. Ce ne sono tanti ora in grado di scendere sotto i 10 secondi ed allora occorrerà una prestazione super per mettersi tutti alle spalle.