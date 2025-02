Milan, nelle prossime ore Santiago Gimenez sarà rossonero: operazione sotto i 40 milioni

Santiago Gimenez nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore del Milan, pronto per firmare con il suo nuovo club. Una trattativa che si è sbloccata alla vigilia dell’impegno del club di Via Aldo Rossi in Champions a Zabagria contro la Dinamo. L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, spiega come si tratti di un’operazione sotto i 40 milioni: il centravanti messicano lascia il Feyenoord per raggiungere Sergio Conceicao e i nuovi compagni.

Per diverso tempo il bomber del club olandese è stato il principale obiettivo di mercato della squadra rossonera che ha voluto regalare al tecnico portoghese il rinforzo perfetto per l’attacco anticipando l’investimento estivo visti i tanti problemi offensivi e in zona gol del reparto avanzato del Milan che domani cerca riscatto nella stracittadina contro l’Inter dopo il tonfo in Champions League, costato caro con i play-off.