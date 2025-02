Pedullà: “Fiorentina, in chiusura Ndour e Zaniolo”

La Fiorentina si sta scatenando in queste ultime ore del calciomercato. I viola stanno infatti per mettere a segno due colpi che completeranno la rosa della squadra di Palladino.

La dirigenza della Fiorentina infatti sta per chiudere due formazioni in entrata. In viola arriveranno un centrocampista, Cher Ndour, e un attaccante, Nicolò Zaniolo.

Cher Ndour, talento del nostro calcio, è pronto a tornare nel nostro calcio dopo averlo lasciato diversi anni fa per approdare prima al Benfica e poi al PSG. Il centrocampista ex vivaio dell’Atalanta terminerà in anticipo il suo prestito turco al Besiktas e lascerà a titolo definitivo anche il Paris Saint Germain.

Situazione simile per Nicolò Zaniolo che chiude in anticipo la sua permanenza a Bergamo. Zaniolo lascia l’Atalanta chiudendo il contratto di prestito tra Dea e Galatasaray e spostandosi alla Fiorentina. Un matrimonio solo rinviato quello tra l’ex Roma e i viola che lo avevano cercato già in estate, prima che a vincere il duello di mercato fosse proprio la formazione orobica.