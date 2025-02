Atalanta, tegola Scalvini: Gasperini perde il difensore per lungo tempo. Intervento in extremis sul mercato?

Non arrivano buone notizie per l’Atalanta dopo l’infortunio occorso a Giorgio Scalvini nell’ultimo match del Girone di Champions League contro il Barcellona: il difensore verrà sottoposto a intervento e, secondo le ultime indiscrezioni ci vorranno circa 3 mesi per vederlo nuovamente in campo. Tanta sfortuna per il centrale nerazzurro che rischia di veder chiusa anticipatamente la stagione.

Le prime sensazioni negative sono state confermate dallo stesso Gian Piero Gasperini al termine del match in terra spagnola. “Scalvini purtroppo è un’altra storia: la spalla gli è uscita di nuovo e non riuscivano a rimetterla in sede. Siamo molto dispiaciuti, era già successo prima della partita con il Real e sapevamo che fosse un punto debole. Ora vedremo se servirà un intervento chirurgico”.

Da capire a questo punto quali saranno le prossime mosse della dirigenza atalantina sul mercato soprattutto per rinforzare il pacchetto arretrato dopo i tempi di recupero di Kossounou e, con i nerazzurri, che, dopo aver perso Scalvini, si ritrovano senza due difensori e con tre competizioni da giocare…