Serie A, Bologna-Como: le scelte ufficiali di Italiano e Fabregas

Serata importante per la zona Europa e quella salvezza al Dall’Ara di Bologna, dove i rossoblù ospitano il Como di Cesc Fabregas. La squadra di Vincenzo Italiano cerca il ritorno al successo dopo il pareggio arrivato in trasferta contro l’Empoli al Castellani sabato scorso. La formazione lombarda arriva dalla sconfitta, comunque ben giocata, contro l’Atalanta, ma più in generale da un momento positivo con vittorie contro Lecce e Udinese.

Le scelte ufficiali di Italiano e Fabregas

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

COMO (4-2-3-1): Butez; Engelhardt, Kempf, Dossena, Valle; Caqueret, Perrone; Diao, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.