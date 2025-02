Torino, Vanoli: “Milinkovic gran portiere. Bravi a reggere l’Atalanta”

Dopo il prezioso pari ottenuto contro l’Atalanta, mister Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara disputata dal suo Torino: “Sappiamo il valore dell’Atalanta. Quando una squadra pareggia 2-2 contro il Barcellona, vuol dire che ha un ottimo livello. Siamo stati bravi a soffrire e a reggere l’urto. Nel coraggio abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna“.

Torino, ancora Vanoli

La linea a cinque è sembrata la giusta soluzione: “Siamo andati un po’ in confusione nel primo tempo con la posizione di Brescianini. Dovevamo difendere con l’esterno basso e con un 4-5-1: Pedersen e Coco facevano fatica sui trequartisti. Mettendo nella ripresa con un centrale di posizione, abbiamo ricevuto più sicurezza. Dobbiamo essere più coraggiosi, i risultati stanno arrivando e miglioreremo anche l’aspetto offensivo“.

Prestazione da protagonista di Milinkovic-Savic: “Non c’è da dire nulla su un gran portiere, ho la fortuna di allenarlo e ha ancora tanto da migliorare. Penso che quest’anno abbia la mentalità giusta per crescere ancora“.

Come gli innesti di Elmas e Casadei possono cambiare la dimensione del Toro: “La società ha portato dentro due giocatori che possono dare una grossa mano. Casadei l’ho visto da giovane e ha bei colpi, mentre Elmas ha comunque vinto un campionato. Deve recuperare la condizione fisica, visto che non gioca da parecchio per novanta minuti“.