Udinese, Runjaic: “La vittoria davanti al nostro pubblico è una liberazione”

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro il Venezia.

L’analisi del match.

“Due squadre che si sono affrontate dando tutto, alla fine abbiamo ottenuto la vittoria davanti al nostro pubblico: è stata una liberazione. Si è potuto vedere dopo il terzo gol. Siamo stati tutti contenti, se si tifa l’Udinese bisogna essere capaci anche di soffrire. Oggi tutti noi abbiamo sofferto ancora di più in determinati episodi, il Venezia dopo il 2-0 era con le spalle al muro. Abbiamo avuto alcuni problemi anche a livello psicologico forse dopo i gol presi, il primo gol del Venezia è stato il loro secondo tiro, Caviglia ha tirato molto bene, poi è arrivato il secondo, sono pericolosi sulle palle da fermo e lo sappiamo. Avevamo giocato all’andata perdendo 2-0, è ancora più bello chiaramente aver ottenuto i 3 punti, è un bene per tutti“.



Come mai la scelta del tridente? Come è andato?

“Abbiamo giocato con più tridenti, chi è sceso in campo ha dato tutto, Lucca poteva fare ancora meglio, Lucca ha fatto un gol importante, ha corso molto. Thauvin ha corso molto, è un giocatore che è molto importante. Per quanto riguarda Sanchez non è stato forse così coinvolto nel primo tempo, ma ci sono stati tanti duelli, è stata gara intensa nella prima frazione, il Venezia era venuto qua per trovare punti, sarebbe stato importante per loro anche solo il punto. Noi però ce la siamo cavata bene, poi rianalizzeremo la gara“.

Le scelte coraggiose hanno sbloccato la squadra?

“L’attacco è la miglior difesa dice il proverbio, non avevamo una panchina molto affollata. Prima della gara abbiamo pensato a come potesse evolvere la gara, Sanchez non avrebbe potuto fare 90 minuti, questo lo sapevamo. Iker Bravo è entrato bene, subito in partita, ha dato tutto, ha segnato un giocatore importante, siamo tutti contenti per la vittoria e per il gol di Iker, poi non sono i nomi che contano, ma la prestazione, alla fine sono loro che giocano“.

Che cosa dovete fare per soffrire meno?

“Bisogna lavorare passo dopo passo, abbiamo sempre in mente quanto accaduto l’anno scorso, dobbiamo migliorarci su tutti i livello, poi quando saremo abbastanza maturi potremo agire di conseguenza dopo le analisi“.

Con il rientro di Karlstrom dalla squalifica si tornerà al 3-5-2?

“Nella storia dell’Udinese spesso si è giocato a 3, oggi Kristensen largo ha giocato bene, in una posizione per lui insolita, dando grande energia. Ha un fisico importante e in Serie A è importante, contro l’Empoli nella seconda frazione ha fatto bene, anche con la Roma. Oggi non c’era Karlstrom quindi abbiamo cambiato assetto, volevamo avere più possesso con la difesa a 4 ma vi sono tanti fattori da considerare per prendere una decisione, ma la cosa più importante sono i giocatori e le loro caratteristiche“.