UFFICIALE Atalanta, annunciato l’arrivo di Daniel Maldini

Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da AC Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini, 23enne attaccante.

Nato a Milano l’11 ottobre 2001, cresce nelle giovanili del Club rossonero con il quale esordisce in Serie A all’età di 18 anni, e più precisamente il 2 febbraio 2020 a San Siro contro l’Hellas Verona.

Nella stagione seguente, 2020-2021, arriva la promozione nella Prima Squadra rossonera, con la quale totalizza 5 presenze in Serie A, alle quali vanno aggiunte le 4 in UEFA Europa League.

Chiude la stagione 2021-22, culminata con la vittoria dello Scudetto da parte del Milan, con 13 presenze complessive, di cui 8 in Serie A, 3 in UEFA Champions League e 2 in Coppa Italia.

A seguire il prestito allo Spezia, in forza al quale – nella stagione 2022-23 – mette a segno 3 reti, di cui 2 in Serie A (18 presenze) e 1 in Coppa Italia (2 presenze).

Nella stagione 2023-24 disputa la prima parte di stagione con l’Empoli, per poi approdare a gennaio 2024 al Monza, con cui colleziona 18 presenze in Serie A, impreziosite da 4 reti e 1 assist-gol.

Gioca in forza al Monza anche la prima parte della corrente stagione: 20 partite, 3 reti e 1 assist-gol in Serie A, 1 presenza in Coppa Italia.

Il 14 ottobre 2024 fa il suo esordio nella Nazionale Maggiore in occasione del vittorioso match (4-1) contro Israele nella UEFA Nations League, competizione nella quale colleziona anche la sua seconda presenza con l’Italia nella partita persa contro la Francia (1-3).

Precedentemente ha vestito la maglia azzurra delle Nazionali giovanili Under 18, Under 19 e Under 20.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC rivolgono il più caloroso benvenuto a Daniel, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra.