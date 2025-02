Valentino Rossi, emozione indescrivibile: “Una cosa bellissima”

Fatica a trattenere l’emozione Valentino Rossi che commenta senza nascondere nulla il suo stato d’animo: è una cosa bellissima

Un ricordo incancellabile, un’emozione tutta ancora da vivere. Valentino Rossi non ha perso il senso della sfida, non ha ancora rinunciando all’adrenalina che dà la pista. Ha detto addio, almeno professionalmente alle due ruote, ed ha iniziato una nuova avventura su quattro partecipando al Wec.

Del resto all’apice della carriera non in pochi ipotizzavano un suo passaggio in Formula 1, con tanto di test ripetuti in Ferrari. Lo sbarco a Maranello sembrava più che possibile, poi la decisione di restare alla MotoGP, lasciando che il sogno di guidare un Cavallino Rampante restasse tale. Lo ha esaudito, invece, il suo sogno Lewis Hamilton: come Rossi anche lui voleva fortemente guidare una Ferrari e quest’anno avrà l’opportunità.

Proprio del pilota inglese ha parlato Rossi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, ricordando i due giorni vissuti insieme per lo scambio Yamaha-Mercedes, ma anche rivelando la sua emozione nel vederlo alla guida di una rossa.

Valentino Rossi e Hamilton in Ferrari: “Bellissimo”

Valentino Rossi con Lewis Hamilton ha condiviso un emozionante scambio di volante: il Dottore alla guida di una Mercedes, il sette volte campione del mondo inglese a maneggiare una Yamaha. Era il 2019, ma il ricordo è ancora vivo.

“Fu bello – racconta Rossi in riferimento alla due giorni condivisa con Hamilton – Cena e confidenze. Il giorno dopo, arrivai in ritardo. Mi stavo cambiando, entrò nel motorhome ed era Hamilton vestito da Hamilton. Indicava l’orologio: i soliti italiani… Mi rimproverava. Sorrideva. Non completamente però“.

Un retroscena simpatico ed emozionante, non tanto quanto vedere Hamilton guidare sul serio una Ferrari. È accaduto già a Fiorano e Barcellona, con una monoposto vecchia, accadrà tra qualche settimana in Bahrein e sarà con la vettura che dovrà riportare Maranello in cima al mondo.

Sull’arrivo di Hamilton in rosso Valentino non nasconde l’emozione: “È una cosa bellissima – ha raccontato nel corso dell’intervista –. Vederlo lì, con la tuta rossa, emoziona anche me. Voglio proprio capire come se la cava. E come se la cava Leclerc“. E forse è quello che vogliono scoprire un po’ tutti: Hamilton sarà in grado di essere campione anche con la Ferrari? La sua convivenza con Leclerc porterà un vantaggio, come ritiene Vasseur, o si rivelerà un’arma a doppio taglio come sperano molti rivali, Horner su tutti? È la curiosità anche di Rossi che sarà soddisfatta soltanto a partire dal 16 marzo.