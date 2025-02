Verstappen esagera, incidente e bufera: che caos

Max Verstappen finisce ancora una volta al centro delle critiche: è bufera per ciò che è successo in pista.

La prossima stagione di Formula 1 si preannuncia davvero avvincente, con tante novità ed incognite che potrebbero stravolgere l’equilibrio che si è venuto a creare in questi anni. Il dominio di Max Verstappen inizia a scricchiolare, e dopo campionati da grande protagonista potrebbe trovarsi ora a doversi sudare il quinto titolo mondiale. L’ultimo campionato è stato il primo a mostrare segnali di difficoltà per la Red Bull, che nel mezzo della stagione ha dovuto fare i conti con problemi di rendimento e con la risalita della McLaren.

La scuderia di Milton Keynes è riuscita in qualche modo a difendere il vantaggio costruito da Verstappen nei confronti degli altri piloti, e in primis da Norris, e garantirgli ancora una volta la vittoria finale. Sono quattro di fila per il pilota olandese, che tuttavia è consapevole del fatto che il prossimo anno sarà ben più complicato. Anche il team principal Christian Horner si è detto scettico in vista del 2025, confermando di temere i progressi della McLaren, che questa volta potrebbe davvero insidiare la Red Bull.

Incidente e polemiche: Verstappen di nuovo nella bufera

Tra l’altro, nelle ultime ore Max Verstappen è finito nuovamente al centro di enormi polemiche. Dopo esser stato spesso e volentieri oggetto di critica per il suo stile di guida aggressivo e ai limiti del regolamento, questa volta l’olandese non si è risparmiato neppure sulle piste virtuali.

Quando non è impegnato a bordo della sua Red Bull, il quattro volte campione del mondo è solito intrattenersi guidando al simulatore e partecipando alle competizioni di corse online. Nel corso di uno degli ultimi appuntamenti, Verstappen si è trovato a gareggiare contro Jaden Munoz, pilota della Williams iRacing Academy. Ed anche in questo contesto, non sono mancate le scintille. I due sono venuti subito a contatto alla partenza, poco prima della prima curva.

“Guardate quanto è stupido. Non cambia mai, mai. È così stupido“, ha commentato Munoz nella diretta streaming. Ma non è finita qui, perché nel corso della gara i due si sono trovati nuovamente ruota a ruota e questa volta Verstappen avrebbe volontariamente colpito il pilota. “Lo sapevo. È per questo che ti viene regalato tutto nella vita, Max”, ha reagito Munoz, che poi non si è più trattenuto.“Sei un bambino viziato. Non saresti niente senza tuo padre, non saresti niente. Non saresti nessuno. È un idiota del ca**o”.