Bologna, Italiano: “Merito ai ragazzi. Già parlato con Calabria”

Al termine di Bologna-Como l’allenatore dei felsinei, Vincenzo Italiano, ha parlato dalla sala stampa del Dall’Ara. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossoblù: “Per me va dato grande merito ai ragazzi. Skorupski ha rimarcato che con le difficoltà riusciamo a essere prestativi ed è la realtà. Oggi abbiamo replicato lo stesso furore messo in campo a Lisbona e contro il Como serviva questo. Poi ci abbiamo aggiunto qualità, le traverse colpite, le palle gol create, e la capacità di sfruttare l’uomo in più. Non è mai scontato e non è mai facile mettere in difficoltà una delle squadre più in forma del campionato“.

Oggi rispetto a Lisbona giocavano però tanti giocatori diversi, questo significa che c’è grande omogeneità tra chi gioca e chi sta a guardare: “La gestione del gruppo sta dando grandi risultati. Sono tutti inseriti in un grande cammino di squadra. L’importante è avere questa applicazione quando andiamo a studiare gli avversari, anche se i momenti per farlo sono pochi. Sono molto felice perché abbiamo messo in campo 8/11esimi che avevano grande disponibilità in termini di energie. Abbiamo invece perso Pobega che non è riuscito a smaltire le fatiche di martedì“.

Che prestazioni pensa che la squadra possa dare con un solo impegno a settimana? De Silvestri: “L’abitudine di giocare un po’ meno è un fattore che affronteremo. Cercheremo di arrivare con questo furore e intensità anche se non abbiamo partite europee. La Champions, però, ci ha fatto crescere. Sono comunque convinto che riusciremo ad adattarci bene. De Silvestri, vederlo girare per il campo con la statuetta da MVP è qualcosa si fantastico. Ha fatto gol, ha fatto una grande prestazione… Grandissimo Lollo, che è un esempio e una guida per tutti. Sono davvero felicissimo per lui“.

Oggi è arrivato Calabria. Ci ha parlato? Ha in mente che possa arrivare altri per rinforzare il reparto offensivo? Pobega recupererà per la Coppa Italia: “Con Calabria ho parlato qualche giorno fa. Secondo me inseriamo serietà, qualità e professionalità. Si aggiunge a De Silvestri e Holm. Stiamo invece valutando se riusciremo a portare altra qualità sugli esterni. Per Pobega c’è un affaticamento al bicipite e mi auguro che possa smaltirlo velocemente“.

Si sono viste piccole migliorie nel suo assetto tattico: “La partita è il miglior allenamento e questo ci ha dato tanto. Dal punto di vista tattico, quello che mostriamo in campo dipende da quello che facciamo durante la settimana e dalle capacità di giocatori che sanno ben adattarsi alle situazioni. Noi vogliamo essere aggressivi, ma abbiamo anche lavorato molto per quanto concerne le contromosse e in particolare il recupero della palla. Ci stiamo allenando dalla mattina alla sera sotto tutti i punti di vista, ma anche oggi qualcosa abbiamo concesso“.

Oggi ha ritrovato El Azzouzi, Cambiaghi e Aebischer. A che punto sono: “Questi sono tre acquisti per me. Tutti e tre sono ancora indietro per quanto riguarda la condizione ma aggiungere le loro qualità può darci una grossa mano. Cercheremo, quando non avremo più turni infrasettimanali, di organizzare qualche amichevole per alzare anche il loro ritmo“.