Clamoroso Hamilton-Ferrari: “Il debutto non arriverà mai”

Lewis Hamilton prosegue le prove sul sedile della Ferrari e lancia un messaggio allarmante sui propri social.

Proseguono i test a bordo della Ferrari SF 23 per Lewis Hamilton. Il pilota britannico e la scuderia sono impegnati in un duro lavoro per poter comprendere quale sia l’assetto migliore per il sette volte campione del mondo, in attesa di svelare poi la nuova monoposto. Giornate importanti trascorse tra simulatore e pista, prima nel quartier generale di Maranello e poi a Barcellona, dove l’attenzione è massima.

Nel tracciato modenese ha percorso circa una trentina di giri, utili a prendere confidenza con la nuova vettura e ad individuare gli elementi su cui concentrare i lavori sulla nuova monoposto. Ad attenderlo a bordo pista, nonostante il freddo gelido della mattinata emiliana, c’erano oltre un centinaio di tifosi che non hanno voluto perdere occasione di assistere al momento storico. A Barcellona, invece, si è svolto tutto a porte chiuse. Si è trattato di un ritiro blindato, che in realtà non è andato proprio per il meglio.

Clamoroso Hamilton: “Il debutto non arriverà mai”

Sul circuito di Montmelò, la Ferrari ha proseguito il lavoro a bordo della SF 23, ma in terra spagnola non sono mancati attimi di paura. Nella seconda giornata di test, infatti, Lewis Hamilton è stato protagonista di un violento scontro con le barriere che ha fatto immediatamente scattare l’apprensione al box della rossa. Il pilota britannico ha perso il controllo della monoposto in un tratto veloce del circuito ed è andato a sbattere contro le protezioni poste a lato del tracciato.

Lo schianto è stato importante, portando diversi danni anche alla vettura e impedendo a Charles Leclerc di svolgere poi la sua sessione pomeridiana. Per fortuna, però, si è trattato solamente di un grosso spavento senza alcuna conseguenza per il pilota britannico. Hamilton non ha riportato alcuna lesione, e come dimostrato da un post pubblicato nelle scorse ore su Instagram freme per tornare nuovamente in pista. Ma soprattutto, aspetta in trepidante attesa l’avvio ufficiale della nuova stagione. “La prima gara non arriverà mai abbastanza presto”, ha scritto il sette volte campione del mondo a corredo di un carousel di scatti degli ultimi giorni.

Lewis Hamilton dovrà attendere ancora qualche settimana. La Ferrari ha annunciato per il 19 febbraio, a Fiorano, l’evento di presentazione ufficiale della nuovissima SF 25. Da lì in poi ci si potrà proiettare concretamente verso la nuova stagione, con una data segnata in rosso sul calendario. Domenica 16 marzo si torna nuovamente in pista con il primo gran premio della stagione, sul tracciato di Melbourne.