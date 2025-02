Derby ricco di occasioni, Milan avanti 1-0 sull’Inter al 45′: decide Reijnders nel finale

Finisce il primo tempo fra Milan ed Inter a San Siro. Una partita viva e ricca di occasioni, decisa fin qui dal gol di Reijnders nel finale di frazione.

Inizio nerazzurro, due gol annullati

L’Inter parte all’attacco. Thuram fa subito capire di star bene con una sgasata che porta a spasso mezza difesa rossonera da sinistra, ma Dumfries non segue la sua azione. Dimarco sblocca la partita al 7′ su assist di Lautaro, ma il capitano nerazzurro era partito in posizione di fuorigioco sulla verticalizzazione di Dimarco. La partita è viva, il Milan si affaccia in avanti con un paio di corner ben controllati dalla difesa avversaria, ma il primo tiro è di Mkhitaryan sulla sponda di Lautaro, Maignan controlla.

E’ l’Inter a governare la partita nella prima mezz’ora, ma il Milan è vivo e pericoloso in ripartenza, anche se Abraham fa un po’ spazientire Conceicao per come lavora i palloni in uscita dei rossoneri. Intervento clamoroso a livello difensivo di Pavard al 24′: Leao era solo davanti a Sommer, poi comunque Chiffi ha fischiato fuorigioco. L’Inter dà l’impressione di poter affondare da un momento all’altro. Al 33′ Dimarco serve Barella che pesca Lautaro Martinez, gol del Toro che anche in questo caso viene annullato per l’offside del centrocampista. Passano due giri di lancetta, altra manovra pregevole dell’Inter che porta al tiro di Lautaro sul passaggio di Mkhitaryan: tiro deviato da Pavlovic con la faccia, deviazione peraltro non rilevata da Chiffi.

Il Milan è vivo, Reijnders insacca

Altra chance per il Toro stavolta su una iniziativa di Thuram: il francese difende e lavora bene un pallone a destra, servendo poi l’argentino che però spedisce in curva dal limite. Dimarco calcia ancora, stavolta in modo debole e Maignan controlla agevolmente. Il Milan si riaffaccia in avanti: gran botta di Reijnders, Sommer fa una parata davvero super.

A decidere la frazione di gioco però è la fiammata rossonera nel finale. Palla recuperata da Abraham, Bennacer viene imbeccato in inserimento da sinistra, tiro-cross che Sommer devia, la palla rimane lì e viene scaraventata in rete da Reijnders. Decide l’olandese dopo 45 minuti di gioco.