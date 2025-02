ESCLUSIVA SI Pedullà: “Belahyane-Lazio, intesa impostata a 10 milioni più bonus”

Arrivano importanti aggiornamenti riguardo al centrocampista dell’Hellas Verona, Reda Belahyane, che in questi mesi ha attirato diverse attenzioni con le sue prestazioni al Bentegodi. La squadra più convinta di puntare su di lui sembra essere la Lazio di Marco Baroni.

Ecco quanto riporta in merito Alfredo Pedullà: Belahyane-Lazio, intesa impostata a 10 milioni più bonus. Apertura totale Verona. In questa prima parte di stagione il giocatore marocchino ha collezionato 22 presenze in campionato, con 2 assist.