ESCLUSIVA SI Pedullà: “Retroscena Goglichidze: ha chiesto lui di non giocare oggi, Roma vicina”

Sono le ultime ore di calciomercato invernale, con la sessione dei trasferimenti che si chiuderà nella mezzanotte di domani. Fra le squadre più attive c’è sicuramente la Roma di Claudio Ranieri, ancora a caccia degli innesti giusti per completare la rosa.

E Alfredo Pedullà riporta in merito un retroscena riguardante Goglichidze, giocatore in forza all’Empoli, ma in orbita dei giallorossi. Nel match di oggi contro la Juventus – perso 4-1 dai toscani – ha chiesto lui di non giocare per vicende legate al mercato. La Roma è molto vicina, operazione da circa 10 milioni.