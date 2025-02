Fiorentina-Genoa 2-1, Kean-Gudmundsson stendono il Grifone

Vince 2-1 la Fiorentina contro il Genoa centrando così un successo fondamentale. Viola ora 5^ alla pari con la Lazio a -1 dalla Juventus.

Fiorentina-Genoa, le ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Caprini, Harder, Parisi, Rubino, Kouame.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Masini; Cornet, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Norton-Cuffy, Ekuban, Ekhator, Matturro, Badelj, Kassa, Zanoli, Venturino.

La partita

Vince 2-1 la Fiorentina contro il Genoa dando così continuità al successo contro la Lazio. Viola subito in vantaggio. Punizione perfetta di Mandragora che trova Kean tutto solo in area con il centravanti viola che con una precisa e geniale conclusione volante supera Leali per l’1-0. Il raddoppio è il più classico dei gol dell’ex. Gudmundsson riceve da Gosens controlla e calcia trovando la decisiva deviazione di Vasquez che spiazza Leali per il 2-0. Nella ripresa cala la viola e allora è il Genoa a pungere. Corner di Martin con Mandragora che perde De Winter, bravo a staccare e superare imparabilmente De Gea. Il Genoa spinge ma non passa con la Fiorentina che dopo il successo di Roma centra altri 3 punti fondamentali.