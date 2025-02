“Infortunio grave”: l’annuncio spaventa

Terribile infortunio capitato ad un protagonista dello sport molto importante. Arriva l’annuncio che spaventa i fan: “KO molto grave”

Nel mondo dello sport ci si trova spesso a dover fare i conti con quello che per molti è un vero e proprio incubo: l’infortunio. Nel corso degli anni ci sono state carriere stroncate dai KO o fortemente condizionate da essi. Sono imprevedibili e subdoli, soprattutto colpiscono quando meno lo si aspetta. Magari quando si è raggiunti l’apice della forma e della carriera e possono tener fuori i protagonisti per diverso tempo.

Una brutta gatta da pelare capitato a quasi tutti gli sportivi di un certo livello. E l’ultimo annuncio arrivato è da inserire tra questi. Un bruttissimo KO che spaventa tanto i suoi fan e che adesso rischia di gelare il sangue allo stesso protagonista che dovrà passare diversi mesi ai box prima di poter riprendere. Non resta cha amarsi di tanta pazienza e provare a fare quello che molti augurano in questi casi: tornare più forte di prima.

Grave infortunio, arriva l’annuncio choc da parte del protagonista

C’è uno sportivo che sicuramente proverà a farlo dopo essere finito KO di recente. La diagnosi è stata impietosa tanto da dover ricorrere ad un intervento chirurgico, arrivato circa un mese dopo il momento fatale. Un dramma sportivo quello che sta vivendo il campione di sci alpino Gino Caviezel.

Il 32enne che fin qui in carriera ha conquistato tre podi era caduto accidentalmente circa un mese fa, a Bormio durante il Super-G di fine dicembre, valido per la CdM di sci alpino. L’elvetico aveva optato per aspettare prima di operarsi anche per riprendersi. Alla fine è stata necessaria l’operazione che è stata svolta nei giorni scorsi, per la precisione giovedì 30 gennaio. Secondo quanto riportato da Swiss-Ski, l’intervento chirurgico per lo svizzero è avvenuto a livello dell’articolazione del ginocchio destro e sono stati indispensabili la ricostruzione legamento crociato posteriore, intervento al menisco e al collaterale, problemi a tre tendini.

Le sue parole sono state riportate attraverso un comunicato e mostrano tutta l’angoscia per il momento che sta attraversando: “Un infortunio complesso e grave, non semplice da gestire. Ma farò tutto il possibile per rimettermi in sesto e tornare più forte di prima”, si augura lo svizzero.