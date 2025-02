Inter, Inzaghi non ci sta: “Rigore clamoroso su Thuram: come si può non darlo?”

Amarezza per il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, al termine del derby pareggiato contro il Milan: “Non posso non fare un applauso alla mia squadra stasera, che è andata oltre ai 3 pali interni, ai 3 gol annullati e ad un rigore clamoroso non dato. Bisogna fare i complimenti anche al Milan che ci ha creato difficoltà”.

Volevate la chiamata del Var?

“A questo punto non mi va di parlarne perché è un discorso ampio. Io non me ne sono accorto in campo, l’ho rivista adesso. E’ impossibile non darlo, penso che ci sta che l’arbitro non la vedesse, ma chi sta seduto non può richiamarlo. Ho visto fare delle trasmissioni su degli episodi sull’Inter, può capitare, ma comincia ad essere la quarta e quinta occasione come con la finale di Supercoppa e con il Barcellona ed ora comincio anche io ad arrabbiarmi”.

Pareggio giusto?

“C’è anche l’avversario, nel primo tempo abbiamo subito solo il gol, secondo me avremmo meritato di più del pareggio. Ma è il calcio, andiamo avanti e lavoriamo a testa bassa, vogliamo continuare così”.

Su Zalewski?

“E’ entrato bene. E’ un ragazzo di qualità che mancava al nostro organico. Ci darà una mano. Nel primo tempo non volevamo concedere ripartenze, nonostante questo abbiamo preso una ripartenza che ci è costata il gol, ma è sempre un derby ed è la 17esima partita in due mesi”.