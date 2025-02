Inter, Marotta: “Zalewski? Alternativa di tutto rispetto. C’è voglia di rivalsa sul Milan”

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato nel corso del prepartita del derby contro il Milan ai microfoni di DAZN: “Inter ingiocabile oggi? La squadra arriva sapendo che il derby è una partita a sé, al di là dei punti che dividono oggi le due squadre, ma la motivazione oggi sarà la stessa fra le due squadre. Sarà una partita dura che affronteremo nel giusto modo”.

L’aver perso le ultime due partite contro il Milan influirà?

“Scivola via, a parte le ultime due abbiamo vinto quelle prima. Se solo immaginiamo quella vinta ad aprile, quella ha un sapore particolare. Ci deve essere la giusta rivalsa, ma sapendo che sarà una sfida dura nonostante i 16 punti di distanza”.

Avete recuperato giocatori come Pavard e Acerbi, inserendo Zalewski.

“Siamo stati attenti a cogliere le opportunità che ci servivano, considerando le partenze di Buchanan e Palacios che speriamo possano avere spazio per accumulare esperienza. Zalewski è una eventuale alternativa di tutto rispetto in difesa. Sottolineo poi il ritorno di Calhanoglu, la sua presenza si sentirà”.