Inter, è l’ora del riscatto nella stracittadina: la ricetta di Inzaghi

L’Inter sta continuando a correre e il tris al Monaco è stata una proiezione diretta sul derby di Milano in programma questa sera . Dopo un piccolo periodo di lieve flessione sul piano delle prestazioni è tornata grande l’Inter sulle spalle di Lautaro Martinez, che sta trasformando ogni pallone in oro.

Il Toro, dopo essersi sbloccato, sta sfondando le reti con grande insistenza e vuole continuare a farlo. Uno step alla volta: l’Inter ha ben in testa il percorso da compiere. E il derby di questa sera è sicuramente una sfida importante in chiave salvezza.

Le parole di Inzaghi

Che partita sarà? E il fatto che il Milan stia cambiando molto in attacco renderà le cose più difficili?

“Conosciamo il valore della squadra che incontreremo. I primi derby sono andati male, il primo in maniera meritata, nel secondo a Riad eravamo in controllo inizialmente e dovevamo essere più bravi. Il primo gol era viziato da un fallo su Asllani, ma dovevamo essere più bravi a reagire. Abbiamo sbagliato più di una volta il gol del 3-1 e poi abbiamo visto come è finita. Dobbiamo essere più bravi nei momenti più decisivi della partita ma sappiamo che nel calcio succede anche questo”..