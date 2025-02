Juventus, Motta: “Mi piace vedere Vlahovic così. Kolo Mouani? Mi aspetto ancora di più”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Empoli.

La sua analisi della partita?

“Bella vittoria. Complimenti ai giocatori e ai miei ragazzi. Vittoria meritata”.

Suoi primi minuti?

“Si c’era un po’ di nervosismo, per questo voglio elogiare i miei ragazzi. Oggi siamo stati bravi a vincere la partita e giocando meglio degli avversari. Complimenti di cuore ai miei ragazzi che hanno fatto una partita di carattere e coraggio”.

Su Kolo Muani e Vlahovic?

“Vlahovic ha fatto bene a tirare perchè ha fatto gol. Mi piace vedere così Vlahovic. Mi piace vederlo così per dimostrare la sua forza. Lui deve essere sempre così. Faccio i complimenti alla squadra. Questi ragazzi combattono e si impegnano sempre e io li vedo per questo sono contento per loro”.

Si aspettava questo impatto da Kolo Muani?

“Mi aspetto ancora di più”.

È stata una liberazione questa vittoria?

“È una vittoria adesso pensiamo al Como”.

Il gol dell’Empoli era in fuorigioco? Come mai ha giocato male McKennie?

“Non sono d’accordo. Weston ha giocato molto bene. Lui è un grande giocatore e ha fatto grandissime partita, ma non sono d’accordo con te. Lui è un grande lavoratore. Fuorigioco? Mi hanno detto che era fuorigioco. Però è un grande arbitro di grande personalità. Noi dobbiamo rimanere concentrati sul campo”.

Adzic potrà andare via?

“Rimarrà con noi. In attacco siamo tanti giocatori e abbiamo bisogno anche di lui. I suoi allenamenti sono utili a tutta la squadra. Se non troverà spazio in prima squadra, quando sarà possibile andrà in Next Gen”.

Tu hai avuto paura nei primi minuti?

“Paura di che cosa? Non voglio che vada, però sono pronto ad affrontare le difficoltà. Oggi i miei ragazzi l’hanno dimostrato. Per questo voglio fare i complimenti ancora di più ai miei ragazzi. Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi”.