La Juve si spaventa e si rialza: 4-1 all’Empoli in rimonta con doppietta di Kolo Mouani

La Juventus batte l’Empoli in rimonta, tornando alla vittoria: allo Stadium finisce 4-1. I toscani partono alla grande e passano in vantaggio con il gol dell’ex di De Sciglio in mischia. La Juve reagisce ma nel primo tempo non riesce a sfondare.

Nella ripresa i bianconeri scatenano la reazione d’orgoglio e trovano prima il pari con Kolo Mouani, poi il sorpasso sempre con l’attaccante francese che devia il tiro da fuori di Weah, realizzando una doppietta personale. Dopo il vantaggio la Juve si abbassa e prova a ripartire, ma rischia sul fendente mancino di Colombo deviato da Veiga e a lato di un soffio. Al minuto 83 espulso Maleh per doppia ammonizione.

Nel finale c’è gloria anche per Vlahovic che spacca la porta con la complicità di Vasquez. Il serbo torna al gol mettendo a segno la tredicesima marcatura in stagione. In pieno recupero arriva anche il poker di Conceicao.