Leclerc avvisato: succederà alla Ferrari

C’è un aspetto che Charles Leclerc non può sottovalutare in questa stagione: il monegasco è stato avvisato, succederà alla Ferrari

Il conto alla rovescia è partito, il momento più atteso sta arrivando. Un mese e mezzo all’inizio della stagione 2025 di Formula 1, ma quel che potrà succedere quest’anno lo si scoprirà anche prima. La data cerchiata in rosso è quella del 26 febbraio, giorno 1 dei test con le monoposto nuove. Per tre giornate il circuito del Bahrain ospiterà le venti nuove vetture che si contenderanno il Mondiale 2025 e si inizierà a capire chi potrà davvero ambire al titolo e chi, invece, dovrà rimandare tutto all’anno successivo, quello della grande rivoluzione motoristica.

Tra quelli che sperano di esserci fino alla fine per vincere il titolo figura certamente Charles Leclerc. Terzo lo scorso anno, il monegasco spera di poter avere a disposizione una macchina competitiva fin dalla prima gara. Intanto il 16 della rossa sa che il 2025 sarà un anno diverso anche a Maranello. L’arrivo di Lewis Hamilton potrà sconvolgere le gerarchie, cambiare gli assetti, rappresentare una rivoluzione che può far decollare la Ferrari oppure complicarle ulteriormente la vita.

Della possibilità rivalità tra i due piloti del Cavallino Rampante ha parlato anche Piero Ferrari, intervistato da Autosprint.

Leclerc contro Hamilton: “Solo vantaggi”

Il vicepresidente della Ferrari è convinto che la rivalità tra Leclerc e Hamilton non creerà nessun problema alla scuderia di Maranello, anzi si rivelerà un punto di forza.

“Tra i compagni di squadra è sempre così – le sue dichiarazioni – fa parte del gioco. Poi con Leclerc c’è anche un discorso generazionale al quale stiamo assistendo anche con Sinner nel tennis: la freschezza dei giovani contro l’esperienza e la solidità di quelli che hanno tanti anni di più“.

Per la rossa però non c’è da avere timore, almeno secondo Piero Ferrari: “Sono sicuro che la rivalità tra Hamilton e Leclerc potrà portare vantaggi a entrambi“. È quello di cui è convinto anche Vasseur che ha rispedito al mittente le critiche di chi è sicuro che due piloti di pari livello nello stesso team possono soltanto creare guai. Il team principal della Ferrari, invece, ritiene che avere un pilota forte ed esperto come Hamilton possa dare a Leclerc quel qualcosa in più che gli consenta di eliminare alcuni errori degli ultimi anni e dare l’assalto al titolo. Se avrà ragione lo si scoprirà molto presto. Il countdown è ormai partito.