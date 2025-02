Lutto nello sport italiano: addio ad un volto storico

Lo sport italiano perde una figura emblematica, un personaggio che ha scritto la storia della propria disciplina

La storia dello sport italiano ha anche il suo nome e il suo volto. È stata figura di riferimento per tutto il movimento tricolore, recordman di successi ai campionati italiani, personaggio di spicco per chi ha nel cuore la ginnastica azzurra.

Il mondo dello sport italiano perde Miranda Cicognani, 88 anni, storica ginnasta azzurra, la cui carriera resterà legata in maniera indelebile ad almeno due record. Il primo è quello che non può essere più superato in nessun modo: la Cicognani, infatti, è stata la prima donna portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi. È accaduto nel 1952 ad Helsinki, alla sua prima partecipazione ai Giochi Olimpici ad appena 15 anni. Una presenza che è stata poi seguita da quelle a Melbourne nel 1956 e Roma nel 1960.

Nata a Forlì nel 1936, è morta il 31 gennaio 2025 all’età di 88 anni. Grande parte della sua vita è stata dedicata alla ginnastica, prima come atleta, poi come istruttrice, quindi come giudice.

Addio alla Cicognani: 5 volte campionessa d’Italia

Una carriera contrassegnata, come detto, da due record. Oltre ad essere stata la prima donna a portare la bandiera italiana alle Olimpiadi, la Cicognani detiene ancora il record di vittorie ai Campionati assoluti italiani. Ne ha vinti ben cinque tra il 1956 e il 1962, un dominio interrotto soltanto in due occasioni dalla sorella Rosella.

Chiusa la carriera da ginnasta, ha intrapreso quella di giudice, ruolo nel quale ha partecipato ad altre sei Olimpiadi: ha iniziato a Montreal 1976 ed ha chiuso a Sydney 2000. In mezzo possiamo ricordare anche il ruolo di istruttrice della Nazionali italiana, incarico ricoperto dal 1963 al 1965. Tra i suoi primati fino a poco fa c’era anche quello per numero di presenze ai Giochi Olimpici, tre appunto. Un primato superato però a Parigi da Vanessa Ferrari che è arrivata alla sua quarta partecipazione alle Olimpiadi.

Tornando alla Cicognani, il debutto olimpico avvenne a 15 anni e si concluse con un sesto posto nel concorso a squadre ed un trentaduesimo in quello individuale. Il suo miglior piazzato a livello individuale è il ventesimo posto di Roma. Profondo dolore da parte di tutta la famiglia della ginnastica italiana con Donatella Sacchi, presidente del Comitato Tecnico FIG di Artistica femminile, che ha voluto ricordare l’amica: “Con Miranda ho fatto il battesimo come giudice ai Mondiali del 1997, condividevamo la stanza. È sempre stata un mito nell’ambiente, mi ha insegnato molte cose: la porterò sempre nel cuore“.