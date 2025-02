Milan, derby con girandola di attaccanti. Gimenez in tribuna, Morata saluta: “Grazie, società incredibile”

“Grazie per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia, il Milan è una società incredibile. E lo è ancora di più per la gente che ci lavora, grazie a tuttI”: con queste parole Alvaro Morata ha salutato il club rossonero a pochi minuti dall’inizio del derby di Milano. E’ arrivata la firma infatti con il Galatasaray, con la punta che dopo soli sei mesi dal suo arrivo, ha salutato per ripartire dalla Turchia.

Oggi infatti si sono svolte, come vi abbiamo raccontato, le visite mediche per Santiago Gimenez, centravanti che si è messo in mostra in questi anni con il Feyenoord e che è stato acquistato dal Diavolo per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, bonus compresi. Intanto Conceicao si affiderà ad Abraham: l’eroe della Supercoppa è l’uomo scelto per condurre l’attacco rossonero nella Stracittadina: dietro a lui Leao, Reijnders e Pulisic.