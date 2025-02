Milan, Ibrahimovic: “Gimenez forte come me, lo volevamo già in estate”

Zlatan Ibrahimovic, braccio destro di Cardinale al Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso del prepartita del derby contro l’Inter: “Cosa si prova prima di un derby? Si sta concentrati, ognuno fa il suo per fare bene”.

C’è qualche trattativa in corso?

“E’ un mercato intenso, ma siamo soddisfatti”.

Che settimana è stata dal punto di vista umano e professionale?

“Per me è una situazione diversa, è la seconda volta dopo l’estate che entro nel mercato. E’ un momento anche “cattivo”, perché ci sono tanti movimenti. Sono partiti Calabria e Morata, sono arrivati Walker e Gimenez, ci siamo rinforzati”.

Come mai scelte così drastiche?

“Non sono drastiche, sono per migliorare la situazione se le cose non vanno bene. Quando non funzionano bisogna trovare una situazione adatta per sistemarle. Quando sei il Milan, c’è la pressione di fare risultati”.

Gimenez forte come Vieri?

“E’ forte come Ibra, è di un altro livello”.

Perché non lo avete preso a luglio?

“E’ vero, lo avevamo guardato a luglio, ma non c’era la possibilità. Abbiamo fatto un grande investimento portandolo qua”.