Milan-Inter, le formazioni ufficiali: tocca ad Abraham in attesa di Gimenez, Inzaghi ritrova Calhanoglu

Manca poco, poi sarà tempo di derby dalle parti di Milano: alle 18 il calcio d’inizio della Stracittadina, con una partita che come sempre vale ben più dei tre punti in palio.

Conceicao ha salutato Morata, il nuovo arrivato Santi Gimenez sarà ovviamente soltanto in tribuna per sostenere la sua futura squadra, intanto davanti toccherà all’eroe di Supercoppa Tammy Abraham guidare l’attacco. Ai sostenerlo Leao, Pulisic e Reijnders. In mediana Musah e Bennacer, con l’esordio di Walker sulla fascia destra. Theo Hernandez agirà a sinistra con la coppia Tomori-Pavlovic al centro, a protezione di Maignan.

Inzaghi ritrova Calhanoglu dal primo minuto: lui, Barella e Mkhitaryan tornano a guidare le azioni nerazzurre in mediana. Solo panchina dunque sia per Frattesi che per Asllani, che lascia le chiavi del centrocampo al turco, ormai pienamente recuperato dopo un’assenza di 6 partite per infortunio. Davanti a Sommer c’è Pavard con De Vrij e Bastoni a comporre il reparto difensivo. Dumfries agirà sulla fascia destra e Dimarco su quella di sinistra. Davanti tocca ai migliori: Lautaro Martinez e Thuram.

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao.

Allenatore: Conceiçao

INTER(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi