Napoli, Conte: “Pareggiare a Roma ci sta. Mancini? Non può dire che hanno creato molto…”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida che ha pareggiato all’Olimpico contro la Roma per effetto del gol realizzato da Angelino in pieno recupero.

Nel mirino del tecnico le parole appena ascoltate nell’auricolare dal difensore giallorosso Gianluca Mancini: “Ho sentito Mancini che ha detto che hanno creato molto, o ha visto un’altra partita o è entrato in campo dopo, forse non si rende conto di quello che dice. Stiamo facendo qualcosa di importante, certamente potevamo fare meglio nell’ultimo situazione. Hanno fatto lo stesso gol di giovedì: l’abbiamo fatto vedere 15 volte in video…”.

Sulle difficoltà della scorsa stagione: “Gli scompensi dopo la stagione dell’anno scorso erano tanti. Abbiamo più punti dell’anno scorso con 15 partite alla fine del campionato. Quando c’è un stagione negativa non è solo sfortuna. Abbiamo resettato e abbiamo iniziato a lavorare anche sull’autostima e sulla consapevolezza oltre che a livello tattico. Ora siamo una squadra. Vedere la soddisfazione dei giocatori della Roma ci deve far capire che siamo temuti e che stiamo facendo qualcosa di importante. Abbiamo fatto sette vittorie e un pareggio. Pareggiare a Roma ci sta. Sette punti con Juventus, Atalanta e Roma ci avrei messo tante firme. Ora resettiamo e pensiamo che i dettagli spostano. Tante volte abbiamo fatto gol noi nel finale oggi l’abbiamo subito. Però nulla toglie a ciò che stanno facendo questi ragazzi”.

Sul mercato: “Dobbiamo chiudere le partite e si chiuderà il mercato. La prima sta a noi. Se vai sul 2-0 finisce la musica e prendi tre punti. Sul mercato ho visto che hanno spostato al tre febbraio, stanno aumentando i giorni. E’ un periodo assurdo per noi allenatori, non vedo l’ora che finisca perché crea instabilità”.