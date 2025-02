Roma-Napoli 1-1, Angeliño risponde a Spinazzola

Termina 1-1 il posticipo domenicale dell’Olimpico tra Roma e Napoli. Azzurri avanti nel primo tempo con il gol dell’ex di Spinazzola. Nel recupero del secondo tempo è poi Angeliño a trovare su assist di Saelemaekers la rete del pareggio finale.

Roma-Napoli, le ufficiali

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov. A disposizione: Gollini, De Marzi, Celik, Dahl, Hummels, Abduhlamid, Baldanzi, Pellegrini, Paredes, Saelemaekers, Dovbyk, Dybala

Allenatore: Claudio Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Turi, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.

Allenatore: Antonio Conte.

La sblocca Spinazzola

Prima chance del match al 22′ con Pisilli per la Roma. Ci prova da fuori il giovane centrocampista della Roma su sponda di Mancini che prima da il via all’azione recuperando nella propria area di rigore e poi serve l’assist per Pisilli. Il tiro del numero 61 capitolino però finisce sul fondo. Napoli avanti al 29′ gol dell’ex di Spinazzola. Lancio di Juan Jesus per Spinazzola perfetto. Mancini si perde l’inserimento dell’esterno azzurro e Svilar esce male. Bravissimo Spinazzola a superare l’estremo difensore giallorosso con un pallonetto. Napoli avanti all’Olimpico. Occasione Roma al 46′ con Ndicka. Che occasione per la Roma con il centrale. Cross di Cristante e colpo di testa del difensore giallorosso parato da Meret.

Pareggia Angeliño

Napoli vicino al gol in avvio di ripresa con McTominay. Occasione Napoli con un ottima combinazione tra Lukaku, Anguissa e appunto McTominay che arriva a calciare da dentro l’area di rigore. Il so destro però termina sul fondo. Al 65′ la Roma sfiora il gol con Paredes. Grande punizione con il destro di Paredes. La palla gira e rientra ma da solo l’illusione del gol finendo sull’esterno della rete. Grande punizione comunque dell’argentino. 10 minuti dopo ancora Paredes. Ancora su punizione. Palo esterno colpito dall’argentino. Pari meritato della Roma che arriva al 93′. Cross di Saelemaekers dalla destra che arriva perfetto sul secondo palo per Angelino. Il terzino ex Lipsia calcia al volo e la mette all’angolino. Finisce 1-1.