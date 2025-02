Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: quante sorprese per Ranieri, Conte con i fedelissimi

Alle 20.45 il Napoli fa visita alla Roma per poter allungare ulteriormente in vetta alla classifica della Serie A. Sorprese nelle scelte per Claudio Ranieri: fuori dagli 11 titolari Pellegrini, Dybala e Dovbyk, davanti tocca a Soulé e Shomurodov. Pisilli in mediana insieme a Cristante e Koné. El Shaarawy da esterno, Rensch scala in difesa con Mancini e Ndycke, senza Hummels.

Dal lato opposto Conte invece regala poche sorprese, con gli stessi 11 che hanno affrontato e battuto la Juventus una settimana fa al Maradona.

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov

Allenatore: Claudio Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres

Allenatore: Antonio Conte.