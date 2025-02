Scambio pazzesco, Verstappen via dalla Red Bull

Non si parla di mercato solamente nel calcio. A quanto pare in Formula 1 potremo assistere a uno scambio epocale, con Verstappen pronto a cambiare casacca e ad intraprendere una nuova sfida.

L’ultimo anno in Red Bull ha visto Verstappen vincere il quarto titolo consecutivo, non con poche frizioni tra il pilota e la propria scuderia. Se da una parte il pilota olandese è riuscito a portare a casa il titolo, per quanto riguarda la classifica costruttori la Red Bull ha mostrato un calo molto preoccupante. Il primato della McLaren in tal senso è stato schiacciante, seguito da una Ferrari in ripresa.

Un terzo posto che alla fine ha fatto storcere il naso a Max Verstappen e a suo padre, ex pilota. Con un contratto fino al 2028, non è escluso che l’olandese lascia la scuderia austriaca prima del tempo. Le incognite per il futuro sono tante ed è opinione comune che il passaggio dai motori Honda a quelli Ford contribuirà a un ulteriore calo di rendimento, questo ovviamente succederà nel 2026. La stagione che aprirà i battenti a marzo potrebbe regalare molte sorprese e dopo l’approdo di Hamilton in Ferrari, potremmo assistere al clamoroso scambio tra due scuderie ambiziose.

Scambio Verstappen-Alonso, pressing dell’Aston Martin

Non è certo un segreto che Stroll, patron della Aston Martin, sia sportivamente innamorato di Max Verstappen. D’altra parte chi non vorrebbe un quattro volte campione del mondo sulla propria monoposto? A fare notizia però è la voce di uno scambio che porterebbe Alonso in Red Bull, a fronte del passaggio di Verstapppen alla scuderia di Banbury. L’indizio c’è stato quando Horner, team principal della Red Bull, è stato intercettato all’interno del motorhome Aston Martin nel GP di Abu Dhabi. Un po’ poco per azzardare l’ipotesi di uno scambio così spettacolare, ma c’è di più.

Come riportato da Mark Huges su Motorsposrt Magazine, Stroll avrebbe tutta l’intenzione di convincere Verstappen con un contratto miliardario. La Aston Martin sarebbe disposta a mettere sul piatto un miliardo di sterline per accaparrarsi le prestazioni dell’olandese, ma Alonso? A ormai 43 anni l’ex pilota della Ferrari gradirebbe sicuramente la meta Red Bull, anche perché il suo contratto con la scuderia inglese scadrà proprio nel 2026. Se dovessimo affidarci solo all’età anagrafica chiaramente sarebbe un affare per la Aston Martin, ma vanno considerati tanti altri fattori: avrebbe senso per i due piloti cambiare squadra in concomitanza con l’avvento del nuovo regolamento? A Banbury sono disposti a tutto.