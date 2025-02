Sinner non ha attenuanti: errore imperdonabile, non può tornare indietro

Per Jannik Sinner non c’è alcun tipo di attenuante: l’errore è imperdonabile, ora non può più tornare indietro

Ha sbagliato e non può tornare più indietro. Per Jannik Sinner arriva la critica a sorpresa, direttamente da una sportiva che – come sta facendo lui – ha scritto la storia della sport italiano.

Per il numero 1 al mondo non c’è davvero pace e non c’è modo di stare lontano dalle polemiche. Anche quando non fa nulla per cercarle, sono loro che bussano alla sua porta e lo fanno anche in maniera molto rumorosa. Dopo gli Australian Open, Sinner ha scelto di staccare la spina: il suo corpo, il suggerimento dei medici, aveva la necessità di riposo assoluto ed è per questo è cambiato il suo calendario, sportivo e non.

Niente Rotterdam, perdendo così i 500 punti conquistati lo scorso anno vincendo il torneo, ma anche niente Quirinale, dove l’Italia di Coppa Davis è stata ospitata e omaggiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una scelta che ha fatto molto discutere e che ora è finita nel tritacarne delle polemiche, infiammate anche dalle frasi di una atleta che ha portato in alto il tricolore: Sofia Goggia.

Sinner, Goggia si scaglia contro: “No al Quirinale inconcepibile”

La sciatrice ha parlato in un’intervista a ‘Repubblica’ e si è soffermata sul no di Sinner al presidente Mattarella o meglio, all’assenza del tennista al Quirinale. Un’assenza giustificata dal consiglio dei medici di dedicarsi al riposo assoluto per qualche giorno.

Una scelta che la Goggia non approva nel modo più assoluto: “Non avrei mai rifiutato. Sarei andata perché il presidente della Repubblica è la più alta carica dello Stato“. La discesista azzurra continua: “Ho il massimo rispetto verso le istituzioni, di cui tra l’altro faccio parte nella Guardia di Finanza. L’invito è un motivo di orgoglio immenso e, per come vivo io, non è nemmeno lontanamente concepibile pensare a un rifiuto“.

Posizione netta dunque da parte di Sofia Goggia che va ad allungare la schiera di chi ha trovato sbagliato da parte di Sinner declinare l’invito del Quirinale. L’altoatesino ha però scelto di riposarsi ed è quello che sta facendo in questi giorni. Il ritorno in campo avverrà probabilmente tra due settimane a Doha: il numero 1 al mondo è nella entry list dell’ATP 500 e dovrebbe essere presente, prima della trasferta americana con i due Masters 1000 di Indian Wells e Miami, al torneo in Qatar.