Betsson Sport: Cambiasso e Panucci su Totti, Ronaldo, Zanetti ed Haaland

Due grandi protagonisti del calcio italiano, Esteban Cambiasso e Christian Panucci, si sono raccontati ai microfoni di Betsson Sport, condividendo aneddoti inediti sulle loro carriere, esperienze internazionali e previsioni sul campionato di Serie A.

Giocare in squadre diverse e con sistemi di gioco differenti è sempre una sfida. Lo sa bene Christian Panucci, che ha ricordato il periodo trascorso al Milan: “La cosa più difficile è stata imparare l’elastico difensivo con quattro grandi giocatori come Paolo Maldini, Franco Baresi, Alessandro Costacurta e Mauro Tassotti. È stato complicato, ma un’esperienza di crescita incredibile”.

Quando si parla dei migliori compagni di squadra, le risposte dei due ex campioni non lasciano dubbi. Panucci ha indicato due nomi leggendari: “All’Inter il più forte con cui ho giocato è stato Ronaldo, in assoluto il miglior giocatore che ho visto in campo. Alla Roma, invece, Francesco Totti, un autentico fuoriclasse.” Anche Cambiasso ha scelto due grandi riferimenti: “All’Inter direi Javier Zanetti, per la costanza e il modo di lavorare. Al Real Madrid, invece, Raul, per una questione di mentalità.”

Guardando al calcio attuale, Panucci ha espresso la sua ammirazione per Erling Haaland: “Nonostante sia alto più di un metro e novanta, è agile, si muove benissimo in profondità. È l’attaccante modello più forte in questo momento, ed è sempre un piacere vederlo giocare.” Cambiasso, invece, ha sottolineato l’eterno valore di Lionel Messi: “Fino a quando giocherà, sarà il più forte.”

Parlando di esperienze internazionali, Panucci ha ricordato con grande emozione il suo periodo al Real Madrid. Essere stato tra i pochi italiani a lasciare il segno nella storia del club è per lui motivo di grande orgoglio: “È stata una delle tappe più belle della mia vita. Aver contribuito a riportare la Champions League a Madrid dopo 32 anni è un’emozione che porterò sempre nel cuore, sia a livello professionale che umano.”

Su uno sguardo al futuro e previsioni sulla lotta scudetto: entrambi gli ex campioni concordano sul fatto che l’Inter sia la squadra favorita. Panucci ha infatti affermato: “L’Inter è la squadra più forte, ha un gruppo consolidato da anni. Stanno raccogliendo i frutti di un lavoro che poteva già portare successi in passato. Non è mai facile vincere, ma credo che siano i grandi favoriti per il campionato.” Cambiasso condivide l’opinione, ma con una riserva: “L’Inter ha continuità di lavoro ed esperienza nei momenti chiave, ma l’insidia Champions League potrebbe pesare. Se andasse avanti in Europa, le energie potrebbero calare, a differenza del Napoli che non ha impegni europei.”

Un confronto avvincente tra due icone del calcio, che su Betsson Sport hanno regalato riflessioni, aneddoti e una visione unica sul mondo del pallone.