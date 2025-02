Da Joao Felix a Zaniolo, i 5 migliori colpi sul gong del calciomercato

4) La Lazio annuncia Belahyane: “ La S.S. Lazio comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Reda Belahyane , proveniente dall’Hellas Verona F.C. Il giocatore classe 2004 vestirà la maglia numero 21″. Movimenti in mediana anche dall’altro lato della Capitale. Affari in uscita ed in entrata per la Roma: anche il Santos ci prova per Leandro Paredes, come riporta Gianluigi Longari . Sondaggio questo ispirato da Neymar che ha un grande rapporto con l’argentino. Poi ancora: Gourna-Douath è in pole per la dirigenza giallorossa, che lo vuole dal Salisburgo a prescindere dall’eventuale partenza di Cristante. Il centrocampista francese andrebbe infatti a sostituire Le Fee.