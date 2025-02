Trattativa in chiusura per Bennacer, che dal Milan passerà al Marsiglia. La squadra di Roberto De Zerbi ha dunque individuato nel centrocampista rossonero il rinforzo ideale per la mediana, niente da fare dunque per il trasferimento di Fagioli in Francia dalla Juventus.

Dialogo con i rossoneri tenuto da Mehdi Benatia. Contestualmente Warren Bondo arriverà ai rossoneri dal Monza. Lo riporta Gianluigi Longari.