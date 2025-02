Infortunio horror, si stacca un dito: scena raccapricciante

Enorme spavento nel derby: il tiro dell’attaccante ha fatto saltare un pezzo del mignolo di una mano del difensore

Infortunio terribile, o meglio dire horror per l’atleta durante il derby di campionato perso poi dalla sua squadra. Ovviamente è stato sottoposto a un intervento immediato.

Terribile infortunio per Vili Saarijarvi, difensore dei Langnau Tigers

Terribile quello che è accaduto nella giornata di venerdì scorso. Come riporta la svizzera ‘RSI’, vittima del bruttissimo incidente è stato Vili Saarijarvi, difensore dei Langnau Tigers, squadra di hockey sul ghiaccio militante in National League, la massima serie elvetica.

Hockey, grande spavento nel derby Langnau-Bern

Attivi di enorme spavento nel corso del derby con l’SC Bern, vinto 6-2 dai Langnau Tigers, dopo che un tiro dell’attaccante della terza linea, Thierry Schild, ha fatto saltare un pezzo del mignolo della mano di Saarijarvi.

Secondo quanto riportatao dalla medesima fonte, il pezzo di dito saltato è stato inzialmente cercato sul campo da ghiaccio. Ma senza risultati. Per fortuna, alcuni minuti dopo, è stato trovato all’interno del guanto dello stesso difensore finlandese.

Ricucito il pezzo di mignolo saltato. Saarijarvi starà fuori per 2-3 settimane

L’episodio ha avuto un lieto fine: con un intervento chirurgico è stato possibile ricucire il pezzo di mignolo saltato sulla mano di Saarijarvi. Stando al bollettino di diversi media locali, ora il finlandese dovrà stare ai box per almeno 2-3 settimane.

Ha già saltato il match col Lugano

Saarijarvi ha già saltato la partita successiva al derby col Bern, quella contro il Lugano terz’ultimo in classifica andata in scena ieri pomeriggio prima delle 16. Per il Langnau si tratta di un’assenza pesante, perché il ventisettenne di Rowaniemi è uno dei suoi elementi migliori.

La carriera di Saarijarvi dal Roki agli Stati Uniti, fino all’approdo in Svizzera

Cresciuto nel Roki, Saarijarvi ha lasciato la Finlandia nel 2014 (aveva 17 anni) per trasferirsi negli Stati Uniti, ai Green Bay Glambers. Dopo i trascorsi ai Flint Firebirds e a Toledo Walleye, il difensore si è trasferito in Canada, ai Mississauga Steelheads.

Poi il ritorno in USA – Grand Rapids Griffins e Tucson Roadrunners – e quello in Finlandia, al Lukko, dove è rimasto per due stagione. Nel 2022 ha lasciato di nuovo casa, approdando in Svizzera.