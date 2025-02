La foto accusa Sinner: la sentenza è spietata

Per Jannik Sinner c’è una sentenza appena arrivata: le immagini mettono sotto accusa il campione italiano

Sinner continua a far parlare di sé, anche in questi giorni che ha deciso di mettere da parte il tennis per concedersi il meritato relax. La vittoria agli Australian Open ormai è già in archivio e per il 23enne di San Candido c’è da godersi il riposo dei vincenti.

Questo però non lo esime dall’essere il bersaglio preferito per le polemiche. L’ultima in ordine di tempo arriva in seguito ad una foto circolata sui social e che ha sollevato un vero e proprio polverone. Nessuna immagine compromettente, almeno non di quelle a cui tutti pensano. Un Jannik Sinner rilassato e sorridente mentre scia a Plan de Corones, in Trentino Alto Adige.

È lì che si è recato nei giorni scorsi dopo aver staccato la spina a Montecarlo. Peccato però che a qualcuno la sua scelta è sembrata sbagliata. Il motivo? È da ricercare nel no con cui ha risposto all’invito di Sergio Mattarella al Quirinale. Il capo dello Stato ha ospitato i protagonisti italiani delle vittorie in Coppa Davis e JBK, ma Sinner ha preferito declinare spiegando che i medici gli avevano consigliato riposo assoluto.

Sinner sulla neve, infuria la polemica

L’idea di riposo assoluto non è certo una giornata da trascorrere sugli sci sulle nevi dell’Alto Adige, almeno è quello che pensano molti dei tifosi che sui social si sono scagliati contro Sinner. Si è tirato in ballo ancora una volta il suo essere poco italiano, il suo presunto scarso attaccamento al paese.

Una polemica che non aspettava altro che un passo falso di Sinner per tornare a galla. Eccola quindi dopo l’immagine del numero 1 al mondo sulla neve ricolata sui social. Come ha potuto dedicarsi ad una sciata, dopo aver detto no al capo dello Stato? Questa la domanda che più di qualcuno si è fatto, questa l’accusa che più di qualcuno gli ha rivolto.

Nessuna risposta ufficiale da parte del tennista, che si gode ancora qualche giorno senza tennis, prima di tornare in campo e prepararsi al torneo di Doha dove proverà a battere ancora una volta i migliori al mondo. Insieme a lui nell’ATP 500 ci sarà anche Carlos Alcaraz, che si preannuncia come il più grande rivale dell’italiano. Un Sinner che vorrà dimostrare ulteriormente la sua forza e magari rispondere ancora una volta alle inutili polemiche sul suo conto.