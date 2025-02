LIVE calciomercato, tutte le trattative dell’ultimo giorno: l’Atalanta cerca un attaccante, Milan su Joao Felix

Segui su Sportitalia l’ultimo giorno di calciomercato: movimenti, trattative e aggiornamenti minuto per minuto. C’è ancora spazio per i finali colpi di mercato.

12:09 – Cremonese, resta viva l’opzione Gytkjaer del Venezia. 12:00 – Venezia, atterrato in città l’attaccante Daniel Fila: arriva dallo Sparta Praga. 11:56 – Bologna, visite mediche per l’esterno offensivo Pedrola. 11:53 – Dall’Inghilterra confermano: “Galatasaray in pressione su Trippier del Newcastle”. 11:50 – Antonello lascia l’Inter, il ringraziamento del presidente Marotta: “A nome di tutto il club e della famiglia nerazzurra, desidero ringraziare Alessandro per la sua grande dedizione al nostro club. Sul piano personale desidero inoltre riconoscergli le grandi doti umane che ho potuto apprezzare fin dal primo giorno in cui sono arrivato all’Inter. Il suo lavoro ha senza dubbio aiutato tutti noi ad iniziare questo periodo di vittorie. Tra i tanti trofei vinti insieme, penso che il giorno in cui abbiamo conquistato la Seconda Stella sarà per sempre un ricordo che ci unisce”. 11:45 – Monza, su Caprari interessamenti di Verona e Venezia. 11:40 – FOTO L’arrivo a Cagliari dell’attaccante rumeno Coman, rappresentato da Dusan Basta, collaboratore di Pastorello. 11:35 – Iling Jr. passa in prestito al Middlesbrough. Interrotto il prestito con il Bologna: l’Aston Villa lo gira in Championship. 11:30 – Boniface resta al Bayer Leverkusen: non andrà in Arabia Saudita. 11:22 – Empoli, ufficiale l’arrivo di Kouamé. 11:20 – Sassuolo, l’attaccante Antiste verso il Norimberga. 11:15 – Il portiere Alessio Cragno riparte dalla Sampdoria: affare in chiusura. 11:14 – İstanbul Basaksehir, tentativo per Birindelli del Monza. 11:13 – Roma, proposto il terzino sinistro Bernat. 11:10 – Dall’Inghilterra: “Il Tottenham si ritira dalla corsa per Disasi del Chelsea. Torna in pista l’Aston Villa”. 11:07 – Como, ecco il nuovo centravanti: è Ragnar Ache del Kaiserslautern, 26 anni. In uscita Audero diretto a Palermo. 11:00 – Scossone in panchina al Reims: Luka Elsner è stato esonerato. Al suo posto ad interim Samba Diawara. 10:55 – Il Manchester City spinge per Nico Gonzalez del Porto. 10:43 – Belotti è atterrato questa mattina a Lisbona: visite mediche con il Benfica. 10:38 – Situazione Tchaouna. L’aggiornamento di Pedullà: “Il PSV ha offerto 11 milioni più bonus, ma la Lazio per ora non apre, vedremo nelle prossime ore. E anche Basic resta in bilico, fin qui nessuna firma”. 10:37 – L’ex attaccante del Milan André Silva lascia il Lipsia per andare in prestito al Werder Brema. 10:37 – Parma, arriva in prestito Jesse Bal, attaccante del 2006, dallo Sparta Rotterdam.

10:36 – Pedullà: “L’Atalanta aveva sondato Okafor ieri, temendo brutte notizie per Scamacca che purtroppo sono arrivate. Okafor resta in lista, ma non è la prima scelta: Lucca è l’attaccante che piace di più, ma non c’è molto tempo. Sondaggio per Beto e per un altro profilo”.