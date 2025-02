Milan, obiettivo Joao Felix. Ma il centrocampo…

Il Milan è intervenuto pesantemente sul calciomercato e sta per ufficializzare il suo nuovo centravanti. Una nuova punta centrale, il messicano Santiago Gimenez dal Feyenoord. Un nuovo bomber a disposizione di Sergio Conceicao, che dovrebbe aumentare la capacità di fuoco dei rossoneri, spesso limitati dalle polveri bagnate di Alvaro Morata.

Joao Felix nel mirino del Milan

Ma non è finita qui. I rossoneri puntano ad un nuovo attaccante. Una seconda punta e nel mirino e c’è Felix del Chelsea. Il giocatore portoghese è una richiesta del tecnico che ama giocare con le due punte davanti e spera di poter avere il talento ex Atletico Madrid per poter fare una nuova grande coppia d’attacco.

Il centrocampo soffre

Tuttavia, l’esigenza più importante del Milan sarebbe invece il centrocampo. Se è vero che Fofana e Reijnders stanno avendo un ottimo rendimento, la coperta in mediana è piuttosto corta. Ieri, con la squalifica di Fofana nel derby, le alternative dei rossoneri a centrocampo erano risicatissime. Quasi nulle. Ecco perché il rinforzo ideal per il Diavolo sarebbe l’arrivo di un altro mediano che possa concretamente dare un aiuto alla formazione rossonera. In queste ultime ore di calciomercato, invece, il Milan sembra concentratissimo sul talento cresciuto nel Benfica…