Scoppia la bomba Sinner: Squalificato!

Per l’esperto non ci sono dubbi: stop di due anni per Jannik, squalificata a causa del doping. Ecco le ultime

Se in campo Jannik Sinner sembra a dir poco imbattibile, complice uno stato di forma fuori dal normale, dal punto di vista della sentenza doping ci sono pareri discordanti. Molti non credono all’innocenza del campionato altoatesino e si sono scagliati ancor prima dell’udienza.

Tra il 16 e il 17 aprile ci sarà infatti la decisione sull’effettiva squalifica per il tennista italiano che rischia due anni senza tennis a livello ATP e non solo. Tutti gli occhi d’Italia e del mondo saranno in quel di Losanna dove a porte chiuse verrà presa la decisione definitiva.

Parole durissime: “Lo faranno fuori!”

Tra quelli che non credono a Sinner c’è Rennae Stubbs, ex numero del doppio che una volta appena la racchetta al chiodo si è dato ai podcast, dove ha criticato la situazione a suo dire intollerabile su Jannik, la WADA e tutto il tennis mondiale, inerme davanti ad un situazione a suo dire ovvia.



“Questa storia della Wada è una barzelletta. – spiega – Come può l’Itia (International Tennis Integrity Agency ndr) stabilire che non c’è colpa e poi la Wada decidere mesi dopo? Questo per noi non è abbastanza, vogliamo che paghi per l’errore del suo team, ma dobbiamo aspettare fino ad aprile. Ma state scherzando? Ha giocato due Slam e li ha vinti entrambi. Davvero pensate che questa sia una buona immagine per la Wada? Sul serio?”.

Stubbus non si da pace e annuncia: “Scommetto che lo faranno fuori. Sarà un danno d’immagine enorme per il tennis”. Jannik Sinner dunque divide l’opinione pubblica, anche se l’ultima (e unica) parola spetterà come detto al TAS di Losanna a metà aprile.