Stangata Sinner, la decisione è arrivata: ora deve spiegare tutto

Ci sono grandi novità per Sinner in questo 2025, ma ora è chiamato a spiegare tutto dopo la sua ultima mossa. Il tennista ha preso una decisione importante e il caso Clostebol è tornato prepotente.

C’è chi al mondo non ha bisogno di dimostrare nulla ed è proprio il caso di Jannik Sinner, ormai consacrato a numero uno del mondo dopo l’ennesimo trionfo internazionale agli Open di Melbourne. Non c’è neanche bisogno di tirare fuori, per l’ennesima volta, i numeri del giovane tennista da tre anni a questa parte. Si è parlato di lui in termini diversi e oltre a quelli sportivi è stata tirata in ballo la sua vita privata, vedi la storia con la Kalinskaya, oltre al caso doping di cui tutti ormai siamo a conoscenza.

Jannik ha deciso di aprire un suo canale Youtube, con l’intento di raccontare la sua preparazione alle gare e soprattutto di avvicinarsi ulteriormente ai propri fan. La registrazione del canale risale a ottobre del 2024, ma il primo contenuto pubblicato è di pochi giorni fa e ovviamente non poteva che essere incentrato sul suo ultimo successo. E’ ormai risaputo che qualunque mossa Sinner decida di compiere, essa finisce per essere argomento di discussione quasi immediata: anche il suo sbarco su Youtube ha scatenato l’invidia del suo principale hater.

Kyrgios non ci sta: “Perché ora non spieghi?”

L’ossessione di Kyrgios nei confronti di Sinner ha trovato nuovo nutrimento nell’ultima uscita del tennista altoatesino, che con il suo canale YouTube ha finora raccolto circa 30.000 iscritti. Il tennista australiano ha preso la palla al balzo e ha pensato bene di tirare fuori il caso Clostebol, invitando Sinner a spiegare le dinamiche che lo hanno poi visto assolto lo scorso anno: “Perché non ci racconti i dietro le quinte di ciò che è avvenuto un anno fa? Chiedo, per un amico”.

A questo punto siamo in tanti a chiederci da dove derivi tutto questo odio nei confronti del numero uno al mondo, così Antonio Cassano ha buttato lì un’ipotesi non del tutto infondata: “Da quello che leggo, io non conosco i fatti, da quello che leggo pare sia per la Kalinskaya, l’ex fidanzata di Kyrgios, con cui poi si è lasciato. Secondo me è anche un po’ di invidia”. In attesa del processo di Losanna in aprile, quando il TAS si esprimerà sulla vicenda Clostebol, Antonio Cassano ha avuto il coraggio di dire quello che probabilmente tutti gli italiani pensano: “Kyrgios, non rompere i c****ni a Sinner, perché oggi è il giocatore più forte al mondo”