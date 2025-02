C. Italia Primavera, domani Fiorentina-Cagliari e il derby di Milano su SI

Dopo il successo della Juventus ai rigori contro l’Atalanta continua il programma della Coppa Italia Primavera su Sportitalia con altri due match spettacolari dei quarti di finale.

Al Viola Park si affronteranno Fiorentina e Cagliari, con in palio la semifinale contro la Juventus. Gigliati che arrivano da 6 successi consecutivi in stagione dopo il pari per 4-4 contro l’Empoli. L’ultimo ko è tra l’altro poi proprio contro il Cagliari. 2-0 in terra sarda. Una sfida doppiamente importante per i viola che cercano riscatto e puntano a continuare il percorso in una competizione dove quasi sempre hanno trionfato negli ultimi anni.

In campo poi Inter e Milan per un derby scoppiettante. Le due formazioni sono attualmente in corsa in zona playoff in campionato e nell’unico precedente stagionale, in casa sempre dei nerazzurri è stato il Milan a trionfare per 3-1. Una sfida speciale e da non perdere con le due squadre che arrivano da un risultato opposto, il Milan infatti ha vinto per 3-1 nell’ultimo turno contro il Bologna mentre i nerazzurri sono caduti 3-0 contro il Torino. Una gara quindi da non sbagliare. Per avanzare in Coppa Italia e regalarsi una tra Lecce e Sassuolo in Semifinale…