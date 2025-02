Coppa Italia, Atalanta-Bologna 0-1: Italiano elimina Gasperini. Decide Castro

Termina 0-1 la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Bologna. A decidere la gara la rete di Castro nel finale.

C.Italia, Atalanta-Bologna, le ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere; Retegui. All.: Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Beukema, Lukumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega, Fabbian; Odgaard, Dallinga, Ndoye. All.: Italiano.

Atalanta eliminata

7 minuti e dea vicina al gol con De Ketelaere. Si invola verso la porta l’attaccante belga, per calciare col destro. Skorupski alza sopra la traversa. Al 39′ problema muscolare per Odgaard, il numero 21 rossoblù è a terra. Cambio obbligato: entra Dominguez. Dea pericolosa al 42′ con Hien. Prova a fare tutto da solo il difensore nerazzurro, portandosi il pallone sul sinistro con un’azione di forza. Conclusione strozzata che termina a lato.

Prima chance per il Bologna al 47′. Ndoye sterza mettendo a sedere Djimsiti e serve a rimorchio Pobega che calcia a colpo sicuro, venendo murato dalla difesa della Dea. Grande chance Dea al 55′. Conclusione debole dal limite del centrocampista croato, dopo la svirgolata di De Roon. Comoda la presa a terra di Skorupski. Vantaggio Bologna al 81′ con Castro. Punizione tesa di Lykogiannis per il terzo tempo perfetto del centravanti argentino, in anticipo su Hien. Niente da fare per Rui Patricio. Vince 0-1 il Bologna. Felsinei in semifinale.