Coppa Italia: cominciano i quarti, c’è Atalanta-Bologna

Cominciano i quarti di finale di Coppa Italia. Questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, finalista della Coppa Italia 2023/24, ospiterà il Bologna di Vincenzo Italiano. La sfida tra il tecnico di Grugliasco è diventato un grande classico della Coppa Italia. Nelle ultime due stagioni Gasp e Italiano si sono trovati uno contro l’altro in due occasioni consecutive. Il computo, al momento, è alla pari. Una passaggio del turno per parte. La sfida secca di domani a Bergamo varrà l’accesso alle semifinali. Vincere significa portarsi a tre partite dal trofeo e nel caso del Bologna a tre partite, vinte, dalla possibilità di arrivare, comunque vada il campionato, in Europa League e confermarsi come una delle grandi del nostro torneo.

La situazione di Atalanta e Bologna

La sfida vedrà i rossoblù presentarsi a Bergamo al gran completo. La squadra potrà contare su tutti gli effettivi, avendo recuperato anche gli infortunati Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi. In più potrà contare anche sull’apporto di un giocatore esperto come Davide Calabria, arrivato a Bologna con una valigia di esperienza importante anche in termini di palmares, e l’esterno ex giovanili del Barcellona Estanis Pedrola.

La Dea, invece, accoglierà il Bologna al Gewiss Stadium con diversi problemi. I nerazzurri hanno parecchi problemi in difesa. Dovranno fare a meno degli infortunati Scalvini, Kossounou e Kolasinac (per i primi due la stagione è sostanzialmente finita o quasi). A questi tre, si sono aggiunti anche Carnesecchi e Scamacca. Insomma, tanti problemi. Soprattutto quelli in difesa hanno avuto trovato una mezza soluzione con l’arrivo di Stefan Posch proprio da Bologna.

Le probabili formazioni di nerazzurri e rossoblù

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Toloi; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Retegui, De Ketelaere. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoje, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.